В Киеве школу эвакуировали из-за задымления: дети снимали поджог на камеру. Видео
В Киеве в общеобразовательной школе №9 в Оболонском районе 13 мая произошло возгорание. Выяснилось, что поджог устроили несколько учеников.
Соответствующее видео, предоставленное родителями школьников, опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Отметим, что из-за задымления детей были вынуждены эвакуировать из учебного заведения и отпустить домой (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
На месте инцидента работали несколько бригад пожарных, туда также выехали медики скорой. В результате ЧП никто не пострадал.
Как выяснилось в итоге, дети, очевидно, на перемене, решили поджечь листки с какими-то надписями. Некоторые их них школьницы оставили на коридоре. Девочки матерились и снимали свою выходку на камеру.
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