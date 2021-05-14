В Киеве школу эвакуировали из-за задымления: дети снимали поджог на камеру. Видео

В Киеве в общеобразовательной школе №9 в Оболонском районе 13 мая произошло возгорание. Выяснилось, что поджог устроили несколько учеников.

Соответствующее видео, предоставленное родителями школьников, опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Отметим, что из-за задымления детей были вынуждены эвакуировать из учебного заведения и отпустить домой (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На месте инцидента работали несколько бригад пожарных, туда также выехали медики скорой. В результате ЧП никто не пострадал.

Как выяснилось в итоге, дети, очевидно, на перемене, решили поджечь листки с какими-то надписями. Некоторые их них школьницы оставили на коридоре. Девочки матерились и снимали свою выходку на камеру.

Осторожно, нецензурная лексика!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Одессе нетрезвые мужчины, которые пили на детской площадке, напали на ребенка, который сделал им замечание. На место инцидента вызвали полицию, и копов встретила группа агрессивных мужчин, один из которых ударил правоохранителя.