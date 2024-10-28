В Киеве неизвестные подожгли дверь двух отделений почты: известны подробности

В Соломенском районе Киева зафиксировали факты возгорания дверей в двух почтовых отделениях. Полиция расследует оба случая как умышленный поджог.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

"Обстоятельства возгорания двери в двух почтовых отделениях расследуются в рамках начатых уголовных производств. События произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы. На месте работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что производство открыто начато по части 2 статьи 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали группу подростков, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Черниговщине. 15-летний школьник из Нежинского района вместе с одноклассниками искал легкие деньги в Telegram, но теперь фигурантам грозит пожизненное.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще двух пособников спецслужб страны-агрессора РФ, поджигавших авто военных Вооруженных сил и релейные шкафы "Укрзализныци". Фигуранты действовали в Днепре и Славянске Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!