В Киеве начали демонтаж разрушенного российской ракетой здания спорткомплекса "Локомотив". Видео

В Киеве специалисты приступили к демонтажу здания спорткомплекса "Локомотив". Он был разрушен в результате ракетной атаки страны-агрессора 23 января.

Видео дня

Об этом сообщили "Факты ICTV". Когда начнутся работы по восстановлению объекта, неизвестно.

"В Киеве начали демонтаж здания стадиона Локомотив: он был разрушен в результате атаки оккупантов 23 января", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как спецтехника сносит стены уничтоженного оккупантами здания.

Напомним, в Киеве во вторник, 23 января, в результате ракетной атаки был поврежден спортивный комплекс "Локомотив", в котором ежедневно тренировалось более 500 детей, а также взрослые. В крыше здания образовалось большое отверстие и обрушились стены.

В тот же день неравнодушные жители столицы устроили толоку возле дома и спорткомплекса в Соломенском районе, поврежденных в результате прилета обломков сбитой ракеты. Украинцы собрались для того, чтобы помочь убрать локацию.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ во вторник, 23 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены здания, среди пострадавших есть дети.

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