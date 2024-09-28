Брижит Бардо – 90 лет: как выглядел в молодости секс-символ ХХ века. Самые откровенные фото

Сегодня, 28 сентября, французской актрисе, модели и певице Брижит Бардо, являвшейся секс-символом ХХ века, исполнилось 90 лет. На протяжении своей творческой карьеры знаменитость успела сняться в 48 кинолентах и зарекомендовать себя как икона стиля, гламурными образами которой дизайнеры вдохновляются по сей день.

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В молодости легендарная артистка не боялась выглядеть откровенно, поэтому неоднократно позировала перед камерами в смелых нарядах. По случаю юбилея знаменитости OBOZ.UA решил показать лучшие фото юной Брижит Бардо.

Впервые француженка заявила о себе как модели в 1949 году, когда начала сниматься для обложек ведущих модных журналов. Тогда ее фотографию на одном из глянцев увидел режиссер Роже Вадим. Молодая красавица впала сценаристу в душу, поэтому он пригласил ее принять участие в пробах. Через три года на экраны вышел первый фильм с Брижит Бардо – "Нормандская дыра".

После судьбоносной встречи секс-символ ХХ века начала появляться во многих кинолентах. Самыми яркими фильмами, в которых актриса сыграла главные роли, стали: "И Бог сотворил женщину", "Истина" и "Презрение". Она получила номинацию на британскую премию BAFTA, являющуюся аналогом самой престижной награды в кинематографе "Оскар".

Карьера мегапопулярной на то время знаменитости продолжалась до середины 1970-х. Брижит Бардо кардинально "перевернула свою жизнь", когда решила покинуть съемочные площадки и создать фонд защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". Звезда стала активисткой, борющейся за права четырехлапых. Француженка до сих пор занимается этой деятельностью.

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