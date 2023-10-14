В Киеве на улице Заболотного произошло масштабное ДТП: возникла большая пробка. Видео

В Голосеевском районе Киева в субботу, 14 октября, на улице Академика Заболотного произошла авария с участием двух грузовиков и легковушки. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Столичного шоссе.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Масштабное ДТП на Академика Заболотного. Имейте в виду – огромная пробка в сторону Столичного шоссе. Лучше объехать", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном в сети видео можно увидеть последствия аварии. У одного из грузовиков повреждена кабина, на месте происшествия работают полицейские. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в Святошинском районе Киева во вторник, 10 октября, произошла авария с участием автомобиля службы такси. По неизвестным причинам легковушка столкнулась с грузовиком и въехала в светофор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в пятницу, 13 октября, на Окружной дороге произошло тройное ДТП. В результате столкновения одна из машин съехала с дороги и оказалась на зеленой зоне.

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