В Киеве на Троещине пьяный водитель протаранил две легковушки, а потом въехал в ограждение парковки. Фото

В Деснянском районе Киева в воскресенье, 24 сентября, Volkswagen на скорости протаранил BMW X5 и Ford Focus, после чего въехал в металлическое ограждение парковки. Как оказалось, водитель легковушки сел за руль пьяным – 2,82 промилле алкоголя в крови.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных материала.

"Событие произошло вчера в Деснянском районе, откуда на линию 112 поступило сообщение об аварии с участием трех транспортных средств. Прибыв на место вызова, охранники порядка выяснили, что водитель авто Volkswagen Tiguan совершил столкновение с BMW X5 и Ford Focus, после чего не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение", – рассказали в пресс-службе.

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По словам патрульных, во время общения с водителем Volkswagen инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр с помощью прибора "Драгер", результат в 14 раз больше нормы – 2,82 промилле. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

На нарушителя составили административные материалы за:

нарушение ПДД, которое привело к аварии (штраф 850 гривен);

управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен);

управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов (штраф 425 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили водителя, который нарушил ПДД и, как оказалось, сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пытался избежать ответственности – пересел на заднее сиденье авто и делал вид, будто он спит.

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