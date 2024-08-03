В Киеве на Троещине мужчина во время прогулки с детьми обнаружил гранату. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева мужчина во время прогулки с детьми нашел противопехотную гранату. На место происшествия работали саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Боеприпас был обезврежен и изъят.

"Горожане продолжают обнаруживать опасные находки. На линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасных предметов в Деснянском районе. Во время прогулки с детьми заявитель обнаружил гранату с запалом", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что оперативно прибыли на место, огородили находку и вызвали на место следователей и взрывотехников.

Напомним, в Ирпене Киевской области на территории бывшего лагеря отдыха обнаружили недетонированные остатки противотанкового ракетного комплекса. Остатки ракеты застряли в стволе старой сосны на высоте около 12 метров.

В Голосеевском районе Киева во время толоки обнаружили обломки российского БПЛА. Событие произошло в субботу, 27 июля, вблизи одноименных прудов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в Святошинском районе водолазы-саперы обнаружили остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101. Специалисты обнаружили их, когда обследовали акваторию одного из местных прудов.

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