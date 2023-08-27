В Киеве на Троещине легковушка протаранила стену многоэтажки. Фото

В Деснянском районе Киева в воскресенье, 27 августа, легковушка Toyota на скорости въехала в стену многоэтажного дома. Событие произошло на бульваре Леонида Быкова.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о пострадавших пока не поступала.

"На бульваре Леонида Быкова, при неизвестных пока обстоятельствах, автомобиль Toyota влетел в дом", – говорится в сообщении.

На опубликованых фото можно увидеть последствия ДТП. Стоит добавить, что информации был водитель легковушки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент аварии, не поступало. Причины авто происшествия установят правоохранители.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, вблизи Обухова Киевской области в воскресенье, 13 августа, произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы достать пострадавшего из изуродованного авто, спасателям и правоохранителям понадобилось несколько часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 24 августа, на мосту Патона в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Из-за этого образовалась большая пробка в сторону правого берега столицы.

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