В Киеве на мосту Патона перевернулась легковушка: возникла большая пробка. Фото и видео

В Киеве в четверг, 24 августа, на мосту Патона в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Из-за этого образовалась большая пробка в сторону правого берега столицы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Информации о пострадавших пока не поступало (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На мосту Патона перевернулся автомобиль, поэтому здесь образовалась километровая пробка в сторону центра. Учитывайте при выборе маршрута", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия аварии. В частности, неравнодушные свидетели ДТП пытаются "поставить" машину обратно на колеса. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят правоохранители.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, вблизи Обухова Киевской области в воскресенье, 13 августа, произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы достать пострадавшего из изуродованного авто, спасателям и правоохранителям понадобилось несколько часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Василиха Киевской области автомобиль Audi протаранил дерево, а затем взлетел в кювет. В результате ДТП от полученных травм погибли водитель легковушки и его пассажир.

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