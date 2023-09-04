В Киеве на проспекте Шухевича эвакуатор протаранил отбойник: у машины оторвало кабину. Фото

В Киеве в понедельник, 4 августа, на проспекте Романа Шухевича, предварительно, эвакуатор протаранил бетонный отбойник. В результате ДТП у машины оторвало кабину.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

"В результате ДТП на проспекте Шухевича (в сторону Троещины), предварительно – с отбойником, у евакуатора оторвало кабину. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть последствия аварии. Из-за ДТП на этом участке дороги было затруднено движение автомобилей. Был ли водитель спецтранспорта в состоянии опьянения, неизвестно.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Святошинском районе Киева в субботу, 2 сентября, грузовик на скорости протаранил бетонные заграждения блокпоста. Из-за ДТП было затруднено движение транспорта в сторону столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в понедельник, 4 сентября, произошла авария с участием легковых автомобилей Mercedes и Renault. Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие, движение транспорта было существенно усложнено.

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