В Киеве на Подоле столкнулись Mercedes и Renault: есть пострадавшие, возникла пробка. Видео

В Подольском районе Киева в понедельник, 4 сентября, произошла авария с участием легковых автомобилей Mercedes и Renault. Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие, движение транспорта существенно затруднено.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Утреннее ДТП произошло на улице Набережно-Крещатицкой (в сторону Оболони). Здесь столкнулись автомобили Mercedes и Renault. Предварительно есть пострадавшие, которых сейчас осматривают врачи скорой", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП. Движение транспорта существенно усложнено.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 3 сентября, легковушка на скорости въехала в витрину магазина и перевернулась. Авария произошла на улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в субботу, 2 сентября, грузовик на скорости протаранил бетонные заграждения блокпоста. Из-за ДТП было затруднено движение транспорта в сторону столицы.

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