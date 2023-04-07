В Киеве на проспекте Берестейском произошла массовая авария, возникла пробка. Фото

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 7 апреля, на Берестейском проспекте произошла авария с участием 4 автомобилей. В результате ДТП возникла пробка в направлении центра города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"ДТП на проспекте Берестейском, недалеко от дома № 73. Усложнено движение в направлении центра города. Друзья, учитывайте это во время вашей поездки", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия аварии, в частности, машины столкнулись в крайнем левом ряду. Информация о погибших или пострадавших не поступала. Был ли кто-нибудь из водителей в состоянии опьянения, также неизвестно.

Напомним, в Киеве в ночь с 6 на 7 апреля на Берестейском проспекте (Победы) автомобиль ВАЗ, якобы пытаясь скрыться от правоохранителей, на скорости протаранил BMW. В результате аварии на месте ДТП погиб водитель первого авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева водитель на скорости въехал в забор частного дома, в результате чего легковушка загорелась. Как оказалось, автовладелец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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