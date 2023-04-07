В Киеве пьяный водитель на скорости протаранил забор: в результате столкновения машина загорелась. Фото

В Дарницком районе Киева водитель на скорости въехал в забор частного дома, в результате чего легковушка загорелась. Как оказалось, автовладелец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Правонарушителю выписали штрафы почти на 18 тысяч гривен.

По словам правоохранителей, авария произошла на днях поздно вечером в Дарницком районе.

"Полицейские на месте выяснили, что 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в забор частного дома. От удара автомобиль вспыхнул, однако ставшие очевидцами местные жители самостоятельно загасили пламя еще до приезда спасателей. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказали в полиции.

В ходе общения с автовладельцем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал результат 0,94 промилле.

На водителя составили административные материалы за нарушение ПДД, что привело к совершению аварии (штраф 850 гривен) и управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь с 6 на 7 апреля на Брестском проспекте (Победы) автомобиль ВАЗ, якобы пытаясь скрыться от правоохранителей, на скорости протаранил BMW. В результате аварии на месте ДТП погиб водитель первого авто.

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