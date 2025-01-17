На Троещине сбил женщину на переходе и уехал: в Киеве патрульные задержали беглого водителя. Фото

В Деснянском районе Киева легковушка на пешеходном переходе сбила женщину и уехала с места ДТП. Патрульные оперативно обнаружили и задержали предполагаемого виновника аварии.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с мужем будут общаться следователи.

"Вчера (17 января. – Ред.) на спецлинию 112 поступило сообщение о ДТП с травмированными в Деснянском районе. По словам очевидцев, водитель автомобиля KIA сбил пешехода и уехал с места происшествия в неизвестном направлении. Женщину госпитализировали", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что во время обследования прилегающей территории патрульные Дмитрий Гудзь и Владислав Литвиненко обнаружили нужный автомобиль и предполагаемого виновника ДТП. Водителя задержали, а на место происшествия вызвали следователей, которые будут выяснять все обстоятельства.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошла авария с участием легковых автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибли пассажирка и водитель последнего авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в пятницу, 17 января, легковушка протаранила автобус "Богдан", в салоне которого находились дети. В результате аварии возникла пробка.

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