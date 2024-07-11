В Киеве на Подоле в реке Днепр утонул мужчина. Подробности трагедии

В Подольском районе Киева в реке Днепр утонул человек. Тело погибшего спасатели обнаружили в 5 метрах от берега.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

По словам спасателей, 10 июля в 14:48 поступило сообщение о том, что в реке Днепр возле Набережного шоссе утонул человек.

"Водолазы обнаружили тело мужского пола в 5 метрах от берега на глубине 2 метров. С помощью спасательного снаряжения утопленник был доставлен к берегу", – добавили в ГСЧС.

Добавим, в столице этого года не открывали пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Напомним, в Дарницком районе Киева на озере Вырлица утонул человек. Тело погибшего обнаружили в 60 метрах от берега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в субботу, 6 июля, на реке Десенко в заливе Чорторый обнаружили тело мужчины. Чтобы доставить погибшего на берег, на место вызвали спасателей.

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