В Киеве на Подоле произошло ДТП с участием четырех авто: образовалась большая пробка. Видео

В Киеве на Гаванском мосту произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка на улице Набережно-Рыбальской в сторону Подола.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Большая пробка из-за ДТП на Гаванском мосту (в сторону Подола) образовалась из-за аварии с участием 4 автомобилей", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном в сети видео можно увидеть последствия аварии. Информация о погибших или пострадавших не поступала, однако на месте ДТП присутствовали сразу две машины скорой помощи.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 2 октября, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП две машины, в том числе грузовик, перевернулись на бок.

Как сообщал OBOZREVATEL, между селами Гоголев и Красиловка легковушка на скорости съехала в кювет, где перевернулись. В результате ДТП пострадала пассажирка, а у водителя обнаружили 2,4 промилле алкоголя в крови.

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