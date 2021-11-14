В Киеве на Подоле произошел пожар в ресторане: детали и фото

В Киеве произошел пожар в ресторане "Гнездо" в Подольском районе. Загорелась крыша заведения. Пострадавших в результате ЧП нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook. Событие произошло вечером воскресенья, 14 ноября – около 17:30.

Заведение расположено на улице Андреевский спуск, 21. Как отметили спасатели, возгорание произошло на крыше двухэтажного здания площадью примерно 15 квадратных метров.

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Тушить пожар в ресторане "Гнездо" прибыли спасатели из ближайших к месту ЧП подразделений. Речь идет про 20 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

По предварительным данным пресс-службы, в результате пожара никто из гостей или персонала заведения не пострадал. Возгорание ликвидируют.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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