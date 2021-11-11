В киевском Гидропарке загорелось плавучее кафе. Фото и видео с места инцидента

В Киеве в районе Гидропарка вечером 11 ноября произошел пожар на плавучем кафе. Оно расположено вблизи Венецианского моста.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Как уточнили спасатели, возгорание возникло на площади 160 квадратных метров. В 21:16 пожар был локализован, а в 21:41 ликвидирован.

На опубликованном видео видно, что огонь опрокинулся из одного помещения на крышу другого, горела вся площадь заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Долобецком острове, расположенном на Гидропарке 25 октября, вспыхнул пожар в здании. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.