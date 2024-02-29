В Киеве на Почайне произошла авария с участием двух легковушек: возникла пробка. Фото и видео

В Киеве в четверг, 29 февраля, на пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП осложнено движение в направлении Троещины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на перекрестке проспектов Бандеры и Оболонского движение транспорта затруднено. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в частности, движение автотранспорта затруднено в направлении Троещины. На месте происшествия находятся правоохранители и врачи. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Соломенском районе Киева во вторник, 27 февраля, столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла на бульваре Вацлава Гавела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 27 февраля, вблизи станции метро "Славутич" произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу – ее водителя госпитализировали.

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