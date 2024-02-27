В Киеве вблизи Южного моста в результате ДТП перевернулась легковушка: есть пострадавшая. Фото и видео

В Киеве во вторник, 27 февраля, возле станции метро "Славутич" произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу – ее водитель госпитализирован.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"Недалеко от станции метро "Славутич" тоже произошло ДТП – к сожалению, с опрокидыванием", – говорится в сообщении.

Как отметили в соцсетях, владелицу перевернувшегося на крышу авто с травмами медики госпитализировали в больницу. Водитель другого авто, к счастью, травм не получил.

Напомним, в Подольском районе Киева в понедельник, 26 февраля, на Новоконстантиновском путепроводе произошла авария с участием шести автомобилей. В результате ДТП возникла пробка в направлении улицы Межигорской.

В селе Старые Петровцы Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. К сожалению, в результате ДТП один из водителей погиб на месте, а второй – скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева во вторник, 27 февраля, столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла на бульваре Вацлава Гавела.

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