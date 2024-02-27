В Киеве произошла авария с участием грузовика и трамвая: известны подробности. Фото и видео

В Соломенском районе Киева во вторник, 27 февраля, столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла на бульваре Вацлава Гавела.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"ДТП на бульваре Вацлава Гавела. Трамвай vs Грузовик", – говорится в сообщении.

В пресс-службе столичной патрульной службы информацию об аварии подтвердили и отметили, что, в связи с ДТП на бульваре Вацлава Гавела, движение транспорта затруднено в направлении проспекта Отрадного.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия столкновения: в частности, у трамвая "снесло" часть в районе кабины водителя. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в понедельник, 26 февраля, на Новоконстантиновском путепроводе произошла авария с участием шести автомобилей. В результате ДТП возникла пробка в направлении улицы Межигорской.

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