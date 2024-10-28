В Киеве на Печерске произошел пожар в элитной многоэтажке. Подробности и видео

В Печерском районе Киева в понедельник произошел пожар в многоэтажном доме. Спасатели тушили огонь в квартире на 14 этаже.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

"Огонь возник в квартире на 14-м этаже. Спасатели уже потушили пожар, распространившийся на площади около 30 квадратных метров. По предварительной информации, к счастью, без пострадавших", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в соцсетях, пожар возник в высотке в элитном жилом квартале "Jack house".

Напомним, в селе Романков Киевской области произошел масштабный пожар на территории ресторана. Спасатели тушили огонь на площади в 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Михайловская Рубежовка в Киевской области произошел пожар в частном доме. В результате чрезвычайного происшествия пострадала женщина, спасавшая сожителей, проживавших вместе с ней.

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