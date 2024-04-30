В Киеве на Окружной дороге перевернулся грузовик, возникла пробка. Фото и видео

В Киеве во вторник, 30 апреля, в результате ДТП перевернулся грузовик. Поэтому от Одесской площади и в направлении Жулянского путепровода существенно осложнено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"В связи с ДТП на Окружной дороге движение транспорта затруднено от Одесской площади в направлении Жулянского путепровода. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – призвали в пресс-службе.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия аварии. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, согласно данным патрульной полиции, в Украине только в марте зафиксировали 1653 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 226 человек, а еще 2028 получили травмы. Всего за первый квартал в стране произошло 4528 таких аварий: 595 человек погибли, 5740 пострадали. Подробнее о причинах печальной статистики читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в пгт Рокитное Киевской области в воскресенье, 28 апреля, произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП один из водителей погиб, есть пострадавшие.

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