В Киеве на Оболони во время движения загорелся автомобиль инкассаторов. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 20 июля, во время движения загорелся автомобиль инкассаторов. Событие произошло на улице Семена Скляренко.

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Об этом сообщили в соцсетях. Информации о пострадавших пока не поступало (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На улице Семена Скляренко загорелся автомобиль инкассаторов", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что очень сильный дым идет из той части машины, в которой обычно перевозятся деньги. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Напомним, в Днепровском районе столицы в воскресенье, 9 июля, произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, произошло возгорание, три человека пострадали. В 16:35 пожар был ликвидирован на площади в 1500 кв. м.

В Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в среду, 19 июля, во время движения загорелся грузовой автомобиль. Событие произошло на улице Академика Заболотного.

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