В Киеве на Оболони произошел масштабный пожар на территории частного дома. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева во вторник, 2 июля, возник масштабный пожар на территории частного дома. По словам спасателей, сложность гашения заключалась в большой пожарной нагрузке пристройки горючими материалами.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС. Причину возникновения огня будут устанавливать правоохранители.

Как рассказали спасатели, 2 июля в 5:56 они получили сообщение о пожаре в Оболонском районе на улице Богатырской.

"На месте было установлено, что произошло возгорание в нежилой пристройке с распространением огня на одноэтажный жилой дом. Пожар был локализован в 06:50 на площади 200 кв. м, и в 07:40 – ликвидирован. Сложность тушения пожара заключалась в большой пожарной нагрузке пристройки горючими материалами", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Предварительно она случилась из-за взрыва заряжаемого аккумулятора.

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