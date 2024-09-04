В Киевской области локализовали пожар на открытой территории площадью 421 га: что с радиационным фоном. Фото и видео

В Киевской области в среду, 4 сентября, пожарные локализовали пожар на открытой территории площадью 421 га. Возгорание возникло накануне, специалисты радиационно-химической защиты проводят постоянное обследование территории.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Тушение территории еще не завершено.

"Пожар, возникший на открытой территории Киевщины 3 сентября локализован на площади 421 га. На ликвидации пожара работают 130 человек личного состава и 37 единиц техники от ГСЧС, семь единиц техники от лесного хозяйства", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты радиационно-химической защиты проводят постоянное обследование территории – радиационный фон в норме.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения загорелась лесная подстилка. По последней информации, огонь распространился на площадь ориентировочно в 20 гектаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в среду, 4 сентября, по предварительной информации, загорелся мусор на открытой территории. Спасатели тушили огонь на площади около 50 квадратных метров, а столб дыма от пожара видели в нескольких районах города.

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