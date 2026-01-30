В Киеве на объекте критической инфраструктуры умер коммунальщик: что известно

В Киеве на одном из объектов критической инфраструктуры произошла трагедия. Во время работы умер 66-летний работник "Киевтеплоэнерго".

Причины смерти должны установить судмедэксперты. Об этом 30 января сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам", – добавили там.

Работы в столице продолжаются

Как сообщил вечером в пятницу, 30 января, мэр Киева Виталий Кличко, в столице с утра к теплоснабжению подключили еще 125 жилых домов. Без тепла остаются 253 многоэтажки.

"Коммунальщики и энергетики работают дальше, чтобы устранить повреждения критической инфраструктуры, нанесенные массированными атаками врага на столицу. И восстановить теплоснабжение в квартиры киевлян", – отметил городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Виталий Кличко отреагировал на информацию о якобы смерти двух слесарей в Киеве от перегрузки. По его словам, 19 января умер 60-летний коммунальщик, когда работал на вызове, но причины трагедии установят судмедэксперты.

Также мы писали о том, что 25 января в Киеве погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Он сорвался с 20-метровой высоты во время аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб из-за удара током на подстанции компании. Инцидент произошел во время выполнения им служебных обязанностей.

