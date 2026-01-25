Сорвался с 20 метров: в Киеве во время аварийных работ погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук
В воскресенье, 25 января, в Киеве погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Мужчина сорвался с 20-метровой высоты во время аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram. В результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Что известно
"Во время аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов Киева погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Он сорвался с 20-метровой высоты", – говорится в сообщении.
Клименко подчеркнул, что сотрудники ГСЧС ежедневно работают в опасных условиях. Они идут в разрушенные здания, оказываются под обстрелами, в огне, воде и в мороз, рискуя жизнью ради спасения других. Эта служба всегда опасна, и сегодня этот риск унес жизнь.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы никогда не забудем цену, которую платят наши спасатели ради жизни других. Светлая память Александру", – написал министр внутренних дел.
Напомним, в октябре 2025 года в Харьковской области, в результате подлого повторного удара российских военных, погиб спасатель Юрий Чистиков. Еще пять его коллег получили ранения. У погибшего осталась дочь.
Как писал OBOZ.UA, накануне в августе оккупанты повторно обстреляли служебный автомобиль Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате чего старший лейтенант службы гражданской защиты Даниил Хижняк получил ранения, несовместимые с жизнью. Это произошло в Никополе, когда спасатели оказывали помощь раненым гражданским после обстрела города.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!