Сорвался с 20 метров: в Киеве во время аварийных работ погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук

В воскресенье, 25 января, в Киеве погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Мужчина сорвался с 20-метровой высоты во время аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram. В результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Что известно

"Во время аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов Киева погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Он сорвался с 20-метровой высоты", – говорится в сообщении.

Клименко подчеркнул, что сотрудники ГСЧС ежедневно работают в опасных условиях. Они идут в разрушенные здания, оказываются под обстрелами, в огне, воде и в мороз, рискуя жизнью ради спасения других. Эта служба всегда опасна, и сегодня этот риск унес жизнь.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы никогда не забудем цену, которую платят наши спасатели ради жизни других. Светлая память Александру", – написал министр внутренних дел.

Напомним, в октябре 2025 года в Харьковской области, в результате подлого повторного удара российских военных, погиб спасатель Юрий Чистиков. Еще пять его коллег получили ранения. У погибшего осталась дочь.

Как писал OBOZ.UA, накануне в августе оккупанты повторно обстреляли служебный автомобиль Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате чего старший лейтенант службы гражданской защиты Даниил Хижняк получил ранения, несовместимые с жизнью. Это произошло в Никополе, когда спасатели оказывали помощь раненым гражданским после обстрела города.

