В Киеве на мосту Патона утром обнаружили тело мужчины: известны подробности. Видео

В Киеве в четверг, 13 июля, на мосту Патона обнаружили тело мужчины. Документов у умершего не нашли, его личность устанавливают.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Причину смерти гражданина выяснят эксперты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Утром поступило сообщение о том, что на мосту Патона обнаружили тело человека. На месте происшествия его осмотрел судмедэксперт – предварительно, следов насилия не обнаружено. Якобы мужчина шел по путепроводу, ему стало плохо, он потерял сознание и умер", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что документов у умершего обнаружено не было, поэтому его личность устанавливают. На вид ему 30-35 лет, тело отправлено на экспертизу.

Напомним, в столице в одном из гаражей по улице Миропольской загорелся автомобиль. Во время тушения огня спасатели обнаружили в помещении тело человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева 15 мая нашли тело мужчины. Трагедия произошла на улице Миропольской.

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