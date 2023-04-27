В Киеве на Лесном массиве легковушка вылетела на клумбу и перевернулась. Фото

В Деснянском районе Киева в ночь с 26 на 27 апреля легковушка на скорости выехала на клумбу и перевернулась на крышу. Авария произошла на площади Конотопской битвы на Лесном массиве.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"На Лесовом перевернулся автомобиль. На площади Конотопской битвы (бывшая Волгоградская) легковушка влетела на клуб и перевернулась на крышу. На месте работали экстренные службы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть последствия аварии, в частности машина получила серьезные повреждения. Информация о пострадавших или погибших не поступала, как и о том, был ли водитель авто в состоянии опьянения.

Напомним, поздно вечером, за пять минут до комендантского часа, 21 апреля в Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадал боец Нацгвардии. Силовик стоял на блокпосте, когда на него наехал автомобилист, который торопливо спешил домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель во время проверки машины агрессивно вел себя с патрульными, а затем, пытаясь скрыться, сбил правоохранителя. Задержанному сообщили о подозрении.

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