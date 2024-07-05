В Киеве на Галицкой площади столкнулись две легковушки: на месте заметили несколько скорых, образовалась пробка. Видео

В Киеве в пятницу, 5 июля, произошла авария на Галицкой площади. В результате ДТП образовалась пробка, на месте происшествия заметили несколько машин скорой помощи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения! В связи с ДТП на Галицкой площади движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия аварии. Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители и врачи. Информация о количестве пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он категорически отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуроры отстояли в суде приговор водителю, сбившему насмерть двоих детей. В момент аварии злоумышленник находился за рулем под действием лекарственных препаратов.

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