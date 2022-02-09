В Киеве на детской площадке обнаружили тело мужчины

В Дарницком районе Киева в ночь с 8 на 9 февраля на детской площадке обнаружили тело мужчины. На погибшем отсутствовала обувь и верхняя одежда.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел на улице Саломеи Крушельницкой (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Предварительно, умершего на детской площадке нашли прохожие. При осмотре следов насилия на теле эксперт не обнаружил. У мужчины отсутствовала верхняя одежда и ботинки – его личность пока не установлена", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Обстоятельства и причины смерти мужчину установит следствие. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в Деснянском районе Киева в четверг, 2 декабря, обнаружили тело неизвестной женщины. Предварительно, следов насилия обнаружено не было.

В Дарницком районе Киева в понедельник, 20 сентября, возле подъезда многоэтажного дома, расположенного на улице Драгоманова, 31в, нашли тело мужчины.

Фото 18+

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева в воскресенье, 23 января, в подъезде жилого дома обнаружили тело мужчины. Событие произошло на улице Светлицкого, 24А.