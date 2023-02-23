В Киеве на бульваре Гавела трамвай сошел с рельсов: электротранспорт временно остановился. Фото

В Соломенском районе Киева в четверг, 23 февраля, по неизвестным причинам трамвай сошел с рельсов. В результате этого движение электротранспорта на улице Вацлава Гавела было остановлено.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о пострадавших не поступала.

"Во время движения трамвай сошел с рельсов на бульваре Вацлава Гавела, после чего прокатился до дороги", – говорится в сообщении.

На публикованных в соцсетях фото можно рассмотреть последствия аварии. В частности видно, что часть трамвая оказалась на дороге.

Следует добавить, что в пресс-службе "Киевпасстранса" подтвердили информацию об аварии и добавили, что движение трамвайных маршрутов №14 и №15 по бульвару Вацлава Гавела задерживается в обоих направлениях.

Напомним, 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии, который возник вследствие ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ, работа трамваев и троллейбусов в столице была остановлена. На их маршрутах работали автобусы. Движение наземного электротранспорта столицы было полностью восстановлено в пятницу, 17 февраля. В общей сложности он не перевозил пассажиров в течение 56 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киеве в воскресенье, 19 февраля, трамвай сошел с колеи. Событие произошло на проспекте Петра Григоренко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!