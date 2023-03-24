В Киеве на Борщаговке неизвестные ночью запускали салют: ''шутников'' ищет полиция. Видео

В Святошинском районе Киева, в ночь с 23 на 24 марта, неизвестные начали запускать фейерверки. Событие произошло на столичной Борщаговке.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Правоохранители разыскивают "шутников" (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Борщаговке неизвестные пускают салют. Без паники нас никто не обстреливает сейчас", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что неизвестные начали запускать фейерверки в опасной близости от жилых домов. Отметим, в Киеве в ночь с 23 на 24 марта объявляли воздушную тревогу из-за угрозы очередной атаки со стороны страны-террориста РФ.

В пресс-службе столичной полиции OBOZREVATEL подтвердили информацию об инциденте и уточнили, что устанавливают лиц, причастных к запуску пиротехники.

Следует добавить, что в Киеве запрещено использовать пиротехнику и фейерверки во время военного положения. Нарушителям грозит ответственность, в частности, уголовная. Кроме того, соответствующий запрет также действует и в Киевской области. Это, в частности, касается как граждан, так и развлекательных заведений и ресторанов.

Напомним, в Киеве предложили полностью запретить продажу пиротехники. В случае нарушения продавцов хотят штрафовать. Соответствующая петиция набрала необходимые голоса, а после рассмотрения ее поддержал мэр столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители нашли нарушителя, который в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января запускал салюты на Подоле. Подозреваемым оказался 47-летний местный житель.

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