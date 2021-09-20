В Киеве мужчина забаррикадировался в квартире и угрожает взорвать дом. Фото

В Киеве на улице Новомостицкой, 2В мужчина угрожает взорвать дом. На место происшествия прибыли все службы, на данный момент ведут переговоры.

Об этом в Telegram сообщил Киев оперативный.

Напомним, 13 сентября в Херсонской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который забаррикадировался на втором этаже собственного дома и угрожал подорвать его. На месте ЧП работали следователи, взрывотехники и работники роты полиции особого назначения. В результате полицейским удалось убедить мужчину отдать опасный предмет. В ходе осмотра в его кармане полицейские нашли гранату РГД-5.

Также ранее в Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме. На месте выезжал спецназ КОРД. Информация о гранате не подтвердилась. На такие угрозы он якобы решился из-за того, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде.

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