В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке. Видео

В Днепровском районе Киева в четверг, 28 октября, мужчина угрожал устроить взрыв в жилом многоэтажном доме. Инцидент произошел на бульваре Перова, 24Б.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Злоумышленника оперативно задержали правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мужчина угрожал устроить взрыв в своей квартире – открыть газ и подорвать боеприпас. На место происшествия немедленно выехали правоохранители, спасатели и работники газовой службы. Подачу газа отключили – мужчину задержали", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что предварительно ничего взрывоопасного у него обнаружено не было. Якобы киевлянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

На опубликованном на странице сообщества "Громадська організація Автопатруль Майдан" в соцсети Facebook видео можно увидеть, что на месте происшествия, кроме правоохранителей и сотрудников газовой службы, находились пожарные.

В результате происшествия никто не пострадал.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме. На месте выезжал спецназ КОРД.