В Киеве мужчина повредил флаги и фотографии павших воинов на Майдане Незалежности: его задержала полиция. Видео

В Киеве в ночь на воскресенье, 15 декабря, на Майдане Незалежности мужчина умышленно повредил флаги и фотографии воинов, которые отдали жизнь за Украину. В этот же день нарушителя задержали – им оказался 36-летний уроженец Сумской области.

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Об инциденте рассказала пресс-служба столичной полиции. Информация о происшествии поступила в Шевченковское УП ГУНП утром в воскресенье. Местная жительница сообщила, что обнаружила в центре города поврежденные флажки и снимки, установлены в память о погибших из-за российской агрессии.

Правоохранители провели оперативные мероприятия и установили личность злоумышленника. 36-летнего подозреваемого задержал наряд патрульной полиции.

"Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение", – сообщили в ведомстве.

Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее неизвестные повредили фото на могиле Героя Украины, диссидента, политика и борца за независимость Степана Хмары. Это произошло на Байковом кладбище в столице, где похоронен выдающийся украинец.

– В конце октября во Львове вандалы повредили могилы украинских воинов. Неизвестные среди ночи надругались над захоронениями защитников на Лычаковском кладбище, разбив более 20 могил.

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