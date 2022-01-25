В Киеве Mitsubishi сбил ограждение, съехал по склону и протаранил авто. Видео

В Печерском районе Киева во вторник, 25 января, Mitsubishi Outlander на скорости сбил ограждение, съехал по склону на проезжую часть другой дороги и протаранил автомобиль. На месте ДТП образовалась большая пробка.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Авария произошла на бульваре Дружбы Народов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве Mitsubishi Outlander слетел с заезда на Печерский мост вниз на бульвар Дружбы Народов и протаранил автомобиль", – говорится в сообщении.

Видео дня

Предварительно, в результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП на этом участке дороги образовалась пробка в направлении станции метро "Лыбедская" со стороны моста Патона.

На опубликованном видео видно, что Mitsubishi сбил ограждение и съехал около 10 метров вниз по склону на проезжую часть бульвара Дружбы народов.

Напомним, вблизи поселка Копылов Киевской области 21 января произошла авария с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes. В результате происшествия пострадал водитель последнего авто.

Недалеко от села Калиновка Киевской области 24 января произошла авария с участием грузовика и Daewoo Lanos. В результате ДТП погибли четыре человека.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в близи поселка Глеваха Киевской области во вторник, 25 января, автомобиль Hyundai Sonata на скорости въехал в отбойник и перевернулся. В результате аварии пострадала водитель легковушки.