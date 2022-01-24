На Киевщине легковушка на скорости въехала в грузовик: есть погибшие. Фото и видео

Олег Тимченко
Происшествия
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Предварительно, погибли четыре человека

Недалеко от села Калиновка Киевской области в понедельник, 24 января, произошла авария с участием грузовика и Daewoo Lanos. По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В результате автопроисшествия на этом участке дороги образовалась пробка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Авария произошла вблизи села Калиновка.

"Предварительно было установлено, что недалеко от села Калиновка Daewoo Lanos на скорости въехал в припаркованный грузовик. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибли четыре человека – водитель и три пассажира легковушки", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

Легковушка на скорости въехала в грузовик.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, возможно усложнение движения транспорта в направлении Киева.

Предварительно, в результате ДТП погибли четыре человека.

Напомним, в Соломенском районе столицы в ночь с 13 на 14 января автомобиль Ford въехал в отбойник и перевернулся. Якобы водитель легковушки находился за рулем в состоянии сильного опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вблизи поселка Копылов Киевской области 21 января произошла авария с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes. В результате происшествия пострадал водитель последнего авто.

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