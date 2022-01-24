На Киевщине легковушка на скорости въехала в грузовик: есть погибшие. Фото и видео

Недалеко от села Калиновка Киевской области в понедельник, 24 января, произошла авария с участием грузовика и Daewoo Lanos. По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В результате автопроисшествия на этом участке дороги образовалась пробка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что недалеко от села Калиновка Daewoo Lanos на скорости въехал в припаркованный грузовик. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибли четыре человека – водитель и три пассажира легковушки", – рассказал наш собеседник.

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Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, возможно усложнение движения транспорта в направлении Киева.

Напомним, в Соломенском районе столицы в ночь с 13 на 14 января автомобиль Ford въехал в отбойник и перевернулся. Якобы водитель легковушки находился за рулем в состоянии сильного опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вблизи поселка Копылов Киевской области 21 января произошла авария с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes. В результате происшествия пострадал водитель последнего авто.