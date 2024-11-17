В Киеве метро превратилось в стихийное укрытие, люди пришли с вещами и животными: фото с места

Утром 17 ноября российская террористическая армия устроила массированную ракетную атаку по Украине. В Киеве тысячи людей спустились на станции метро, чтобы переждать вражеские удары.

Люди приходили в столичную подземку с вещами и домашними животными. Корреспондент OBOZ.UA показал, как метро снова превратилось в стихийное укрытие.

Воздушную тревогу в украинские столице объявили в 05:48 утра, а около 06:30 в городе прогремели сильные взрывы. Вследствие падения обломков в нескольких районах Киева были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

О фиксации в воздушном пространстве России стратегической авиации Воздушные силы ВСУ сообщали еще ночью. Поэтому сотни киевлян начали заблаговременно спускаться в метро, чтобы переждать ракетную атаку.

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Напомним, утром 17 ноября Россия атаковала Киев ударными дронами и ракетами. Из-за попадания обломка БПЛА загорелась крыша жилого дома в Печерском районе, пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской дроновой атаки 16 ноября в Оболонском районе столицы из-за падения сбитых БПЛА были повреждены балконы и окна в многоэтажке. Данных о пострадавших не было.

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