Трамп в очередной раз заявил (в собственной соцсети), что не исключает сценария, при котором он будет баллотироваться на третий срок.

К концу которого, добавляю я уже от себя, ему не будет даже и 87 лет (напомню, что начиная с Форда ни один из бывших президентов США не покидал этот мир моложе, чем в 93).

При этом эксперты говорят, что реализация заявлений Трампа о рокировке с Вэнсом после проведения выборов вполне возможна.

Ведь соответствующая 22-я поправка к Конституции ("Ни одно лицо не может быть ИЗБРАНО на должность ПРЕЗИДЕНТА более чем два раза…") не мешает бывшему президенту, который уже занимал должность два срока, избраться ВИЦЕ-президентом на последующий срок.

В качестве же вице-президента это лицо затем потенциально может занять БЕЗ ИЗБРАНИЯ пост президента, если президент уйдет в отставку.

В то же время вариант с Вэнсом не оптимален: не говоря уже о факторе [не]доверия, он лишает весьма перспективного политика права на два собственных полноценных срока.

[Кстати, два – это тоже на данный момент условно, ибо многое зависит от того, когда умрёт (если всё-таки умрёт на посту в течение своего второго срока) Трамп: это может быть и меньшая часть первого срока Вэнса, а потом ещё до двух включительно; а может – бОльшая часть первого срока, а потом тогда как максимум ещё только один. Или опять – с кем-то договариваться.]

Поэтому при современном уровне развития медицинского прогнозирования теоретически может быть по-американски цинично-прагматично учтено и то, что в Соединённых Штатах всегда имеется определённое количество чрезвычайно уважаемых и психически полноценных достаточно тяжелобольных Хокингов/Киссинджеров, о предстоящей дате смерти которых с не очень большой погрешностью с высокой вероятностью известно заранее…