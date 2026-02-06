Слава Україні!

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Четверг, 5 февраля 2026

Сегодня в выпуске:

О чем были переговоры в Абу-Даби, и как ведутся реальные переговоры о мире

Новая стратегическая реальность: будет ли гонка стратегических ядерных вооружений и выдержит ли ее путин?

Дональд Трамп: "Виктор Орбан — настоящий друг, борец и победитель, и он пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой"

* 47-й президент в очередной раз сказал после переговоров украинской, российской и американской делегаций в Абу-Даби, что достижение соглашения о мире в Украине как никогда близко. Впрочем, это он уже говорил раньше, и не раз. А президенту Макрону сказал прошлым летом (не зная, что его слова поймает "горячий" журналисткий микрофон), что он верит, что путин хочет заключить соглашение об окончании войны для него, для Трампа.

Реальность состоит в том, что прекратить войну можно только двумя способами: в результате капитуляции одной из сторон или в результате истощения ресурсов для продолжения войны у обеих сторон.

Остановить или по крайней мере приостановить войну можно, если обе стороны соглашаются на прекращение огня. Бывает, что за прекращением огня следуют переговоры о мире, которые могут продолжаться долго, но при этом не ведутся боевые действия, а обе стороны стремятся договориться. Именно так был заключен в 1978 году мирный договор между Израилем и Египтом. В 1973 году Египет напал на Израиль. Война закончилась соглашением о прекращении огня. Вскоре после заключения этого соглашения стороны вступили в переговоры о мире при посредничестве и участии США. Эти переговоры продолжались пять лет. В 1975 году было заключено промежуточное соглашение о разъединении войск. А в 1978 году Израиль и Египет заключили мирный договор. Так в реальности останавливаются и заканчиваются войны.

То, как Россия ведет переговоры, говорит о том, что на сегодняшний день у путина нет желания остановиться. С российской стороны переговоры на сегодняшний день – это способ удержать 47-го президента от возобновления американской помощи Украине и от введения новых санкций против России.

Если бы у путина было желание по крайней мере остановиться для накопления собственных сил, он бы согласился на предложение Трампа о прекращении огня, сделанное еще год назад на более, чем комфортных для путина условиях, включавших признание российской аннексии Крыма. Переговоры одновременно с варварскими ракетно-дроновыми атаками украинских городов, энергетической и железнодорожной инфраструктуры, демонстративной атаки пассажирского поезда, одновременно с продолжением боевых действий по всей линии фронта – это не переговоры о мире.

Хорошо, конечно, что в Абу-Даби договорились об обмене пленными, 150 защитников Украины и 7 похищенных империей зла обычных людей, украинских граждан, вернулись домой из российских концлагерей и тюремных застенков. Но вряд ли на таких переговорах можно договориться о чем-то еще до тех пор, пока и если путин не решит, что у него не хватает ресурсов для продолжения войны.

* О ресурсах отдельный разговор. Дональд Трамп ответил отказом на предложение путина продлить действие договора об ограничении стратегических вооружений, как его называют по-русски ОСВ-3, или по-английски New START. Срок действия договора, заключенного в 2010 году и продленного затем согласно существовавшей в нем опции еще на пять лет в начале 2021 года, истек.

С 5 февраля 2026 года США и Россия впервые с 1972 года больше не связаны никакими ограничениями по количеству ядерных зарядов и их носителей.

Это означает, что может возобновиться то, что во времена холодной войны называлось "гонка ядерных вооружений" – производство новых ядерных зарядов и их стратегических носителей. 47-й президент настаивает, что в заключении любого нового договора об ограничении стратегических ядерных вооружений должен участвовать и Китай, наращивающий свою ядерную мощь. Китай от участия в таких переговорах отказывается, объясняя это тем, что его ядерный арсенал значительно меньше американского и российского.

Производство ядерных зарядов, стратегических ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок, способных запускать стратегические ракеты стоит очень дорого. США, в принципе, если захотят, могут позволить себе все это. А вот может ли это позволить себе Россия, хороший вопрос. В ссср все было проще, поскольку при планово-лагерной экономике, крайне бедной жизни огромного большинства людей, крайне низких социальных стандартах, государство могло до какого-то момента позволять себе производить столько оружия, сколько хотелось советским вождям. Но только до какого-то момента. Поскольку ресурсы даже при планово-лагерной экономике были не бесконечны. У нынешней России ресурсов для участия в потенциальной гонке ядерных вооружений может не оказаться. У нее теперь нет даже основного полигона, на котором испытывалось советское ядерное оружие (он остался в Казахстане). А полигон на Новой Земле вряд ли пригоден для новых испытаний. Планово-лагерной экономики тоже больше нет. Есть рыночная, пусть и с государственным вмешательством, но тем не менее рыночная экономика с рыночными ценами. Россия ведет полномасштабную агрессивную войну, и эта война поглощает ее ресурсы.

Поэтому путин и его "политбюро" столкнутся сейчас с большой проблемой для себя. Понятно, что США не смогут уже завтра или послезавтра намного обойти Россию по количеству ядерных зарядов и их стратегических носителей. Производство требует времени. Но перспектива открывается именно такая. Решение Трампа не продлевать договор создало для путина ситуацию стратегической неопределенности. Он не знает, что предпримут США. И, если США займутся модернизацией и увеличением своего ядерного арсенала, путин встанет перед проблемой, которую он вряд ли будет способен решить просто потому, что надорвется. Но это будет не сегодня и не завтра…

* 5 февраля в 12:59 по времени Восточного Побережья 47-й президент опубликовал твит:

"Глубокоуважаемый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — поистине сильный и влиятельный Лидер, доказавший свою эффективность и добившийся феноменальных результатов. Он неустанно борется за свою Великую Страну и свой Народ и любит их, так же как я люблю Соединенные Штаты Америки. Виктор упорно трудится, чтобы Защитить Венгрию, Развивать Экономику, Создавать Рабочие Места, Содействовать Торговле, Остановить Нелегальную Иммиграцию и обеспечить ЗАКОН И ПОРЯДОК! Отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений во время моего президентства, во многом благодаря Премьер-Министру Орбану. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши Страны могли и дальше двигаться по этому замечательному пути к УСПЕХУ и сотрудничеству. Я с гордостью ПОДДЕРЖАЛ Виктора при его Переизбрании в 2022 году и имею честь сделать это снова. Виктор Орбан — настоящий друг, борец и ПОБЕДИТЕЛЬ, и он пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой в переизбрании на пост премьер-министра Венгрии — ОН НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЕТ ВЕЛИКИЙ НАРОД ВЕНГРИИ! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП"

Без комментариев. Здесь, по-моему, все ясно и говорит само за себя.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1079 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.