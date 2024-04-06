В Киеве машина сбила металлическое ограждение и чуть не влетела в остановку трамвая. Фото, видео и подробности

В Днепровском районе Киева в субботу, 6 апреля, произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин была отброшена в сторону трамвайного путу, где она буквально снесла несколько секций металлического забора и повредила конструкции остановки.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На перекрестке Дашкевича и черных запорожцев сильная авария. Движение по улице Дашкевича в сторону Юности заблокировано. Машины объезжают аварию по трамвайным путям", – говорится в сообщении.

На публикуемых в сети фото и видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, одну из машин отбросило в сторону трамвайного пути, где она буквально снесла несколько секций металлического забора и повредила конструкции остановки.

Оба авто отметили сильные механические повреждения. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителя Ford Mustang, который, по данным следствия, устроил ДТП с потерпевшими. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии опьянения – в его крови обнаружили 1,93 промилле алкоголя.

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