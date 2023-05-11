В Киеве маршрутка влетела в авто, на месте работает 6 бригад скорой помощи. Фото

В Киеве на Лукьяновке сегодня, 11 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легкового автомобиля. На место происшествия выехало 6 бригад скорых.

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Полиция Киева рассказала изданию Obozrevatel, что предварительно было установлено, что аварийную ситуацию вызвал водитель автомобиля "Тойота". Он пересек двойную сплошную линию, на что отреагировал водитель другого легкового автомобиля.

Так, водитель "KIA" резко затормозил на проезжей части. За автомобилем двигалось маршрутное такси, водитель которого совершил столкновение с автомобилем "КИА".

В полиции отметили, что медицинскую помощь оказывают трем пассажирам маршрутного такси. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Киеве у станции метро "Шулявская" убрали около 30 МАФов. Вместо них на этом месте обустроят сквер.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на "зеленой" линии в тоннеле останавливался поезд с пассажирами. Проблемы с движением возникли из-за технической неисправности поезда.

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