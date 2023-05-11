В Киеве у станции метро "Шулявская" убрали около 30 МАФов: что создадут на локации

В Киеве коммунальщики демонтировали около 30 МАФов, которые размещались возле станции метро "Шулявская". Вместо них на этом месте обустроят сквер.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Укринформ. Локацию создадут за счет городского бюджета.

"Раньше возле метро "Шулявская" стояли около 30 малых архитектурных форм – МАФов. Вместо них здесь обустроят сквер с зоной отдыха", – сказал Пантелеев.

Замглавы КГГА уточнил, что сквер планируют открыть примерно 15-20 июня. Это сделают за счет городского бюджета, а окончательная цифра будет известна по завершении работ.

"В общем, это стоит примерно один или два миллиона гривен, то есть это не десятки миллионов. Мы сейчас не строим большие парки, как это было в мирное время, но такие небольшие объекты приводим в порядок", – резюмировал Пантелеев.

Напомним, в столице этого года появится большая рекреационная зона. Она соединит между собой парк "Наталка", набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый мост.

Как сообщал OBOZREVATEL, графический дизайнер из Гамбурга Ян Каменски создал анимационный ролик, посвященный Киеву. Он попытался пофантазировать, какой вид могла бы выглядеть столичная набережная, будь она пешеходной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!