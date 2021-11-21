В Киеве Lexus насмерть сбил мужчину, который убегал от драки. Фото и видео 18+

В Киеве автомобиль марки Lexus сбил мужчину, который до этого участвовал в массовой драке на троутаре. Пешеход, попавший под колеса иномарки, скончался до приезда скорой.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный". Трагедия произошла на бульваре Перова. В результате ДТП машина перевернулась на крышу.

"Как утверждает очевидица, за минуту до ДТП: на дороге двое бьют лежачего на асфальте, останавливается машина, прогоняет их, паркуется и в этот момент едет лексус. Все очень запутанно. Ждем видео с камер наблюдения", – сказано в сообщении.

Видео дня

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции, которые уже прибыли на место.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Отметим, с января по октябрь этого года в Украине произошло 4119 "пьяных" аварии, в них погибли 98 человек, а еще 924 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Львова водитель городской маршрутки наехал на двух женщин-монахинь, переходивших дорогу. Одну из них виновник аварии протащил несколько километров.