В Киеве легковушка вылетела на встречную полосу, протаранила две машины и перевернулась. Момент ДТП попал на видео

В Днепровском районе Киева в среду, 5 апреля, легковушка на большой скорости выехала на встречную полосу, протаранила припаркованные машины и перевернулась. Авария произошла на улице Березняковской.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На улице Березняковской произошла ужасная авария с участием трех автомобилей. ДТП случилось вечером, когда движение на дороге было очень интенсивным", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что легковушка на большой скорости выехала на встречную полосу, протаранила две припаркованные машины и перевернулась. На месте происшествия работали правоохранители и врачи. О погибших не сообщалось. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят следователи.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в ночь с 25 на 26 марта на скорости столкнулись две легковушки, а затем загорелись. Предварительно, в результате ДТП пострадал 11-летний мальчик. В Оболонском районе Киева в субботу, 25 марта, легковушка на скорости снесла автозаправочную колонку на АЗС. Событие произошло на проспекте Степана Бандеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский актер Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева. В результате ДТП является пострадавший.

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