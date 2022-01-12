В Киеве легковушка выехала на встречную полосу и протаранила две машины. Видео

В Печерском районе Киева в ночь с 11 на 12 января произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, виновник ДТП был пьян.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Инцидент случился на улице Евгения Коновальца (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водитель Mitsubishi двигался по встречной (полосе движения – Ред.) и протаранил сначала Skoda, а затем Hyundai. Авария произошла ночью в Киеве на улице Коновальца. К счастью, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

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Якобы, прибор Драгер показал у водителя Mitsubishi более 2 промилле алкоголя в крови.

Добавим, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением – статья 130 КУоАП. Штраф – 17 тысяч гривен.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в центре Киева произошла авария с участием Hyundai и Audi. В результате ДТП водитель последнего автомобиля получил серьезную травму и ему ампутировали палец на руке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бориспольском районе Киевской области в воскресенье, 9 января, автомобиль Kia Sorento на скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его пассажирка.