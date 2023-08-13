В Киеве легковушка столкнулась с грузовиком, протаранила забор парковки и перевернулась. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в воскресенье, 13 августа, легковушка столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение парковочной площадки. После этого машина опрокинулась.

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Об этом сообщили в соцсетях. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На проспекте Петра Григоренко произошло ужасное ДТП. По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль влетел в забор и перевернулся. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется", – говорится в сообщении.

На публикуемых фото и видео можно увидеть последствия аварии. На месте происшествия работают правоохранители и медики.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Ирпене Киевской области в четверг, 10 августа, на проезжей части 5-летний мальчик ударился об ехавший по улице автомобиль. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Святопетровское Киевской области мотоциклист на скорости въехал в грузовик, который разворачивался на перекрестке. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

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