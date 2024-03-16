В Киеве легковушка слетела с дороги, перевернулась и загорелась. Подробности и фото

В Киеве в субботу, 16 марта, автомобиль Mitsubishi на скорости съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Событие произошло на улице Электриков.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"16 марта в 06:22 поступило сообщение, что на улице Электриков произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Mitsubishi вылетел за пределы проезжей части и перевернулся, произошло возгорание в моторном отсеке. Пожар был ликвидирован в 06:51", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что водителя автомобиля вывели сотрудники полиции до прибытия пожарных.

Напомним, в Шевченковском районе столицы произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате автопроисшествия в последнем авто зажало мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Окружной дороге произошла авария, в результате которой одна из машин опрокинулась и протаранила металлический отбойник. К сожалению, есть погибший.

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